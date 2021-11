Italiaans OM onderzoekt of Marco Pantani mogelijk toch is vermoord

De Italiaanse officier van justitie heeft een nieuw onderzoek geopend naar de dood van Marco Pantani. In 2004 stierf de wielrenner in een hotelkamer in Rimini aan een overdosis. Nu wordt er onderzocht of de Tour- en Giro-winnaar mogelijk toch is vermoord.

Uit de autopsie bleek destijds dat de toen 34-jarige Italiaan aan een overdosis cocaïne was overleden. Op verzoek van de nabestaanden is het onderzoek opnieuw geopend, ruim 17 jaar na zijn dood. Volgens de krant Il Resto del Carlino heeft de familie een document van 51 pagina's overgedragen aan de openbaar aanklager, in de hoop dat er meer duidelijk wordt over de nacht van 14 februari 2004.

Daarin staat onder meer een verklaring van een voormalige dealer van Pantani. Hij zou begin vorig jaar hebben verklaard ervan overtuigd te zijn dat Pantani is vermoord. ,,Ik kende hem vijf of zes maanden voordat hij stierf en hij zag er niet uit als iemand die zelfmoord wilde plegen.”

De man zegt dat Pantani zich vermoedelijk de woede van de Camorra-maffia van Napels op de hals had gehaald, omdat hij vermoedde dat de positieve dopingtest van 1999 in de Giro d’Italia door hen gemanipuleerd was. Pantani werd destijds in de roze trui uit de Giro gezet na een te hoge hematocrietwaarde. De maffia zou bij eindwinst van Pantani door illegale weddenschappen veel geld hebben verloren en wilde daarom koste wat het kost voorkomen dat de klimgeit de slotrit in Milaan zou halen. Pantini zou jaren later op zoek zijn gegaan naar de waarheid en tekende daarmee mogelijk zijn eigen doodvonnis.

Marco Pantani werd in 1999 in de roze trui uit de Giro gezet.

Waarheid en gerechtigheid

Sinds de fatale nacht heeft met name Pantani’s moeder Tonina, die ervan overtuigd is dat haar zoon werd vermoord, zich vastgebeten in de zaak. ,,Ik blijf ervan overtuigd dat de hele waarheid over de dood van Marco nog niet naar buiten is gekomen over wat er in het hotel gebeurd is, in de uren en dagen voor zijn dood”, vertelt ze. ,,Ik heb er altijd voor gevochten, maar heb mij in het verleden ook toevertrouwd aan advocaten die mij waarschijnlijk niet goed hebben geadviseerd. Ik hoop dat er een einde komt aan deze tragedie. We zijn niet uit op wraak. We willen de waarheid en gerechtigheid.”

Tonina huurde in het verleden al een privédetective in. Deze kwam tot de conclusie dat de Tourwinnaar van 1998 weliswaar overleed aan een overdosis cocaïne, maar dat hij zou zijn gedwongen een flinke hoeveelheid van de drug - verdund met water - op te drinken. Twee mannen die de hotelkamer waren binnengedrongen zouden daar verantwoordelijk voor zijn. Zo zou de schijn van een zelfgekozen overdosis ontstaan. De enorme hoeveelheden cocaïne die bij de lijkschouwing in zijn lichaam werden aangetroffen, zou hij op geen enkele andere wijze kunnen hebben binnengekregen.

Marco Pantani, winnaar van de Tour de France van 1998, werd in 2004 dood aangetroffen op zijn hotelkamer. Het is niet de eerste keer dat het onderzoek wordt heropend. In 2014 en 2016 kwamen onderzoekers tot de slotsom dat Pantini niet stierf vanwege 'inmenging van buitenaf' en dat er dus geen sprake was van moord.