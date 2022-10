Italiaan Filippo Ganna verpulvert werelduurrecord: ‘Ik heb hier zo hard voor gewerkt’

Sterker nog, Ganna was zelfs sneller dan Chris Boardman, die sinds 1996 in het bezit was van het UCI Best Human Effort. De Brit deed dat op een fiets met een aerodynamische frame én in de zogenoemde ‘supermanpositie’, die tegenwoordig niet meer is toegestaan. Wielerunie UCI erkende die prestatie (56,375 kilometer) daardoor in 2000 met terugwerkende kracht niet langer als officieel werelduurrecord.

Ganna, tweevoudig wereldkampioen tijdrijden, reed zaterdag op een fiets die fabrikant Pinarello uit de 3D-printer heeft laten komen, wat een primeur is. Zijn ploeg Ineos noemde de Bolide F HR 3D de snelste fiets ooit ontwikkeld.

Toch leek Ganna aanvankelijk een zware kluif te krijgen aan het record van Bigham. In het eerste kwartier was hij trager dan de 31-jarige betrekkelijk onbekende Engelsman. Daarna kwam de Italiaan echter pas echt op stoom en na 40 minuten had hij al een voorsprong van een halve minuut te pakken. Dat verschil liep in de slotfase in rap tempo verder op.

,,Ik heb hier zo hard voor gewerkt”, zei Ganna kort na de finish, waar hij werd omhelsd door de Italiaanse stafleden. Hij is de eerste Italiaanse recordhouder sinds Francesco Moser in 1984 in Mexico-Stad.

