Iserbyt grijpt Europese titel in Rosmalen, brons voor Van der Haar

Voor Van der Haar is het zijn derde medaille op het EK veldrijden. Hij pakte de titel in de eerste EK-wedstrijd voor elite in 2015 en greep het zilver achter Van der Poel in 2017.



Op het snelle parcours op het terrein van Autotron Rosmalen moest Van der Haar direct na de start in de achtervolging. De 29-jarige veldrijder liet zich wat wegdrukken en zakte naar ongeveer de tiende plaats. Het kostte hem ruim drie ronden om terug te keren bij de Belgen voor hem. Daar was Iserbyt er na een versnelling vandoor gegaan met Vanthourenhout.



Van der Haar achtervolgde in het tweede deel van de race op de derde plek, maar kreeg het gat van zo’n 18 seconden naar de koplopers niet meer dicht. In de zevende van de negen rondes sloeg Iserbyt definitief een gat met Vanthourenhout. Van der Haar naderde de nummer 2 nog tot op 6 seconden, maar moest op 22 seconden van Iserbyt toch genoegen namen met het brons.



Toon Aerts, één van de favorieten voor de titel, kon na drie ronden het tempo van Iserbyt niet volgen en raakte door een val verder achterop. De Belg, Europees kampioen in 2016, eindigde als vijfde. Corné van Kessel kwam binnen als veertiende.