Is Matthews nog wel kopman bij Sunweb? ‘Hij wordt aan zijn lot overgelaten’

Nu, een maand voordat het wielerpeloton weer in gang schiet, kiest Sunweb weer voor Cees Bol in de Tour de France en moet Matthews genoegen nemen met de Giro d’Italia. Het betekent ook dat hij de klassiekers in België niet kan rijden. Een halfjaar geleden nog sprak hij met de ploegleiding af dat juist de Tour en die klassiekers zijn hoofddoelen zouden worden. Daar wilde Matthews graag aan vasthouden, maar de ploeg besloot anders. Het roept de vraag op of de 29-jarige Australiër, die ook in 2021 nog bij Sunweb onder contract staat, nog wel de onbetwiste kopman is die hij graag wil zijn.



Matthews reageerde teleurgesteld op zijn door de ploeg opgestelde programma. In gesprek met Wielerflits gaf hij aan dat de beslissing hard bij hem is aangekomen. Erik Dekker, die bij Rabobank Matthews’ ploegleider was tijdens de eerste twee seizoenen van diens carrière, plaatst er zijn vraagtekens bij. ,,Ik krijg het gevoel dat hij aan zijn lot wordt overgelaten”, zegt Dekker. ,,Het kan zijn dat ze bij Sunweb ontevreden over hem zijn, maar het blijft één van hun duurste renners. Het gevoel dat hij met zijn reactie bij mij achterlaat, is dat er geen communicatie is geweest over die beslissing. Dat is raar.”