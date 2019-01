Inge van der Heijden laat iedereen achter zich in Cyclocross Rucphen

Achter het duo streden Aniek van Alphen en Helen Wyman lange tijd om de derde plaats. In de slotronde pas dit duel beslist door een lekke band van Van Alphen. ,,Helen was wel sterk, maar ik was er klaar voor. Jammer dus", zei de renster uit Hapert.

Voor Inge van der Heijden was haar zege in Rucphen het bewijs dat het met de vorm nog altijd goed zit. Of ze het daarom daags voor de wereldbekercross in Hoogerheide aandurfde om ook in Rucphen te rijden? ,,Mijn tweede dag is altijd beter dan de eerste. Dit kon dus zeker geen kwaad", zo lachte de CCC-tiener. Ook al omdat ze zo goed als zeker is is van een plek op het WK. ,,Tot die tijd rijd ik alle wedstrijden gewoon vol.”