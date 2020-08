Ineos neemt Froome en Thomas niet mee naar Tour de France

Froome won de Tour in 2013, 2015, 2016 en 2017. Thomas won de Tour in 2018 namens Team Sky, dat daarna overging in Team Ineos. Vorig jaar won namens dat team Egan Bernal in pas zijn tweede grote ronde verrassend de Tour, met Froome en Thomas als teamgenoten. Froome was de afgelopen weken duidelijk nog niet in vorm en zal nu voor het eerst sinds 2011 niet meedoen aan de Tour. Thomas deed in 2012 voor het laatst niet mee in Frankrijk.



De 23-jarige Egan Bernal uit Colombia en de 27-jarige Richard Carapaz uit Ecuador zijn dit jaar de kopmannen van Ineos. Thomas zal de Giro d’Italia gaan rijden. Froome sluit zijn periode van elf jaar bij de ploeg af met de Vuelta a España, de wielerronde die hij in 2011 en 2017 al won.