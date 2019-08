Ineos met Bernal en Poels in Clásica San Sebastián

Teruglezen | Bernal en Vos winnen Acht van Chaam

31 juli De woensdag na de Tour de France is traditiegetrouw de dag van de Acht van Chaam. Het oudste criterium van Nederland is hier live te volgen. De Acht begon al in de ochtend en werkt langzaam toe naar de grote climax: de profwedstrijd met als grootste naam geletruidrager Egan Bernal.