Indrukwekkend eerbetoon aan 'Goolie' voor start Brabantse Pijl

Godrie rouwt om overleden ploeggenoot: 'Iets van Michael zou rust geven'

12:37 Het was al donker toen Stan Godrie gisteravond vanuit Aarschot terugkeerde naar Zundert. ,,Het is gewoon heftig geweest", zo keek de renner uit Zundert terug op dag dat zijn wielerploeg Willems Veranda's - Crelan bijeenkwam om te praten en treuren naar aanleiding van de dood van teamgenoot Michael Goolaerts. De 23-jarige Belg werd tijdens Parijs-Roubaix getroffen door een hartstilstand en overleed later in een ziekenhuis in Lille.