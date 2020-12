In gevaar gekomen Cyclocross Rucphen wil desnoods uitwijken naar 4 februari

veldrijdenSpannende tijden voor de organisaties van het NK veldrijden in Zaltbommel en de internationale Cyclocross Rucphen. Kunnen de ritten in januari wel doorgaan? Dinsdag en woensdag worden de harde knopen doorgehakt. Rucphen is bij een ‘nee’ vast van plan ‘iets anders’ te gaan doen.

De opbouw van het parkoers van de Cyclocross Rucphen is al enkele weken in volle gang. ,,In dit tempo zijn we volgende week al klaar", zegt 'architect' Camiel van den Bergh als hij het strijdtoneel achter de skiheuvels overziet. Dat is rijkelijk vroeg voor een wedstrijd die pas over een kleine maand, op 17 januari, gereden wordt.

Daar komt bij dat het helemaal nog niet zeker is of de cross ook door mag gaan. ,,De vlag hangt momenteel halfstok", zegt Van den Bergh over de kans dat er binnenkort daadwerkelijk weer door zijn fameuze carrousel gereden gaat worden. ,,Rucphen telt veel besmettingen en 17 januari valt net binnen de lockdownperiode." Woensdag neemt de gemeente Rucphen in samenspraak met de veiligheidsregio een definitief besluit over het doorgaan van het evenement.

Niet te houden

Of de kans op een negatief besluit als een zwaard van Damocles boven de bouwploeg hangt? Van den Bergh schudt het hoofd van niet. ,,Deze mensen zijn niet te houden. Iedere jaar is dit hun uitje. Nu helemaal. We zien wel wat het wordt voor 17 januari. Alles is in ieder geval geregeld. Van een volledig voor het publiek af te sluiten parkoers tot de live-uitzending."

Volgens Van den Bergh gaat er deze winter sowieso 'iets' gebeuren op de omloop, die is aangelegd op en rond het gloednieuwe gemeentelijke wielerparkoers in de Binnentuin. Als alternatief heeft Rucphen al de datum van woensdag 4 februari in gedachte. Voor die dag is de cross van Maldegem geannuleerd. ,,De renners zijn dus beschikbaar en publiek mag er toch niet komen." Desnoods zegt Van den Bergh een soort crosstijdrit te willen organiseren.

Heel erg moeilijk

In Zaltbommel vreest voorzitter Robert Schimmer een algehele afgelasting van het NK veldrijden dat daar op 10 januari gehouden moet worden. ,,Dinsdag (morgen, red.) valt de beslissing", zegt Schimmer. ,,En het ziet er heel erg moeilijk uit." Vooral de houding van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid baart zorgen. 'Zaltbommel' heeft namelijk de indruk dat veiligheidsregio's er verschillende regels op na houden. Met name rond het vereiste Covid-plan spreekt Schimmer van een frustrerende gang van zaken.

,,We hebben een plan gemaakt van wel 80 pagina's. Dusdanig dat Zaltbommel op 10 januari het veiligste plekje van Nederland is. Het plan is strenger dan streng. De 20 vragen die de veiligheidsregio er over had, hebben wel allemaal weten te beantwoorden." Onduidelijk blijft echter of het voldoende is in de ogen van de veiligheidsregio.

Een grote bottleneck is het feit dat veldrijden door het NOC*NSF niet wordt aangemerkt als topsport. ,,Waarom basketbal wel?", vraagt Schimmer zich af. ,,Met Mathieu van der Poel, Ceylin Alvarado en Lucinda Brand staan er bij ons wereldtoppers aan de start."

In tegenstelling tot Rucphen is men in Zaltbommel nog niet begonnen met de bouw van het parkoers. ,,Maar alles is wel geregeld. Ook de live-uitzending. We gaan er nog steeds vanuit dat het NK door mag gaan."

Mocht er een streep gaan door beide veldritten dan is de wereldbekerwedstrijd van Hulst (uitgeweken naar Perkpolder) de enige cross in Nederland die dit seizoen nog doorgaat. Tot dusverre konden alleen de veldritten van Gieten (Superprestige) en Rosmalen (EK) in aangepaste vorm gereden worden.