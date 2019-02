‘Ik zit liever vet aero op de fiets dan dat ik in een nieuwe BMW rijd’

Door Hidde van Warmerdam en Thijs Zonneveld



Het vakantiepark is nagenoeg uitgestorven. De slagboom dicht, de parkeerplaatsen leeg. Huisje 222 heeft wel bezoekers: twee wielrenners die op trainingskamp zijn in Egmond aan Zee. De vaat staat in de gootsteen, hun was hangt te drogen op een rekje. Eén van de twee fietsen in de gang ziet er nogal raar uit. Een joekel van een ding, maar met een stuur zo smal als dat van een kinderfiets. De eigenaar, Jan-Willem van Schip, zit een kamer verderop aan een bak biologische havermout. Op zijn gemak. Want daarom zitten ze hier, in dit huisje, en niet in een hotel. ,,Daar word je bij het buffet van je sokken gereden door bejaarden.’'