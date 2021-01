IJzersterke Van der Poel laat Van Aert kansloos en pakt vierde wereldtitel

Mathieu van der Poel is in Oostende voor de vierde keer wereldkampioen veldrijden geworden. De 26-jarige Nederlander trok in de verwachte tweestrijd met zijn Belgische rivaal Wout van Aert overtuigend aan het langste eind.

Van der Poel kwam alleen aan op de paardenrenbaan waar de wedstrijd zich deels afspeelde en finishte ruim een halve minuut voor Van Aert. Toon Aerts, die in de slotronde Thomas Pidcock nipt achter zich wist te houden, werd op gepaste afstand derde.

De verschillen werden vooral gemaakt op het strand, terwijl Van Aert ook te maken kreeg met een lekke band. Van der Poel profiteerde daarvan en nam de leiding over, die hij eerder uit handen had gegeven door een val. De ontketende renner van Alpecin-Fenix liet Van Aert niet meer terugkeren en liep in het tweede deel van de cross steeds verder uit.

Van der Poel werd in 2015 in Tabor de jongste wereldkampioen ooit. Daarna was Van Aert drie keer de beste en veroverde Van der Poel vervolgens de regenboogtrui in Bogense (2019) en Dübendorf (2020).

Voor Nederland was het een buitengewoon succesvol WK met winst in alle categorieën. Pim Ronhaar won zaterdag bij de beloften, gevolgd door Lucinda Brand bij de elitevrouwen. Voordat Van der Poel bij de elitemannen toesloeg, had Fem van Empel zich al tot wereldkampioen laten kronen bij de vrouwen onder 23 jaar.

Val en lekke band

Van der Poel was als snelste weg, maar werd bij de eerste doorkomst over het strand van Oostende gepasseerd door zijn rivaal. Na één ronde had het tweetal de eerste concurrenten al op 14 seconden achterstand gezet. Het werd een duel waarbij Van Aert in de tweede ronde de zandstrook voor de brug benutte om weg te rijden. Hij kreeg een gaatje, dat groeide toen Van der Poel terug op de renbaan onderuit ging.

Het verschil groeide naar 15 seconden, maar een inspanning van Van der Poel op de brug terug naar het hippodroom bracht de titelverdediger weer terug. Van der Poel wisselde van fiets, snelde opeens voorbij Van Aert die bij de derde doorkomst lek bleek te hebben gereden. Nu was Van der Poel weer de koploper, op 6 seconden gevolgd door Van Aert. De Belg moest steeds iets toegeven op de steile brug waar het 21 procent omhoog liep en na zes van de acht ronden was de marge al opgelopen tot 21 seconden.

Bij het ingaan van de slotronde bedroeg de voorsprong zelfs al 29 seconden. Het werd zo minder spannend dan in de Ronde van Vlaanderen toen de rivalen elkaar op de weg tot het uiterste dreven. Ook toen won Van der Poel, die deze winter in de onderlinge confrontaties in het veld voorafgaand aan het WK met 5-3 leidde.

