IJzersterke Mathieu van der Poel maakt veel indruk in Ronde van België, Dylan Groenewegen wint in Slovenië

Mathieu van der Poel heeft zich goed laten zien in de eerste etappe van de Ronde van België. De renner van Alpecin-Deceuninck ging meerdere malen in de aanval en deed goede zaken in het algemeen klassement, maar werd in de laatste drie kilometer gegrepen. Dat weerhield hem niet om nog even de sprint aan te trekken voor ploegmaat Jasper Philipsen, die won.

Van der Poel plaatste op zo’n 90 kilometer van de meet zijn eerste aanval, niet geheel ongepland samen met ploeggenoten Philipsen en Gianni Vermeersch. Nadat het Alpecin-trio was gegrepen probeerde Van der Poel het nog een keer. Ditmaal kreeg hij negen andere renners met zich mee, onder wie ploegmaat Ramon Sinkeldam, Jasper Stuyven, Cees Bol en Rasmus Tiller. Stuyven viel door een lekke band van voren weg. Na een nieuwe versnelling op de Wijndries bleven alleen Casper Pedersen, Jasper De Buyst, Tiller en Van der Poel over.

De voorsprong op het uitgedunde peloton schommelde rond de dertig seconden. In de gouden kilometer, waarbij er in één kilometer driemaal gesprint wordt met telkens 3, 2 en 1 seconden bonificatie als beloning, pakte de Nederlander acht seconden tijdwinst. Het lukte de vier leiders echter niet om uit de greep van het peloton te blijven, waardoor het na een spectaculaire openingsetappe toch ‘gewoon’ op een massasprint uitdraaide. Philipsen werd perfect afgezet door Van der Poel - die nog even een leadout deed - en bleef Fabio Jakobsen nipt voor. Timothy Dupont werd derde, Van der Poel bolde als zesde over de streep.

Voor Van der Poel is de Ronde van België, die tot en met zondag duurt, de laatste etappekoers voor de Tour de France. Volgende week verschijnt hij in Sittard-Geleen ook aan de start van het NK wielrennen.

Dylan Groenewegen tankt vertrouwen voor Tour de France

Dylan Groenewegen heeft in zijn laatste rittenkoers vóór de Tour de France meteen van zich doen spreken. De renner van Team Jayco AlUla won de openingsrit in de Ronde van Slovenië en is daardoor ook automatisch de eerste leider.

Lange tijd zag het ernaar uit dat de etappe van Celje naar Rogaska Slatina (189 kilometer) niet op een sprint zou uitdraaien, maar in de slotkilometer werden de koplopers alsnog gegrepen. Groenewegen profiteerde en versloeg de Duitser Phil Bauhaus in een rechtstreeks duel. Ide Schelling was op de zesde plaats de tweede Nederlander in de top tien.

Voor Groenewegen is het zijn vijfde zege van het seizoen, waarvan slechts één in een WorldTour-koers (een ritzege in de UAE Tour). De Ronde van Slovenië duurt nog tot en met zondag, de Tour de France gaat op 1 juli van start.

Groenewegen sprak van een zware en warme dag. ,,Andere teams wilden ons ook niet helpen de vluchters terug te halen, ik weet niet waarom. Maar ik stond centraal in onze tactiek en werd op het perfecte moment goed afgezet. Ik wil mijn hele team bedanken voor het harde werk, we gaan het vanavond vieren.” De 29-jarige Amsterdammer won in 2022 en 2018 ook al in de Sloveense plaats Rogaska Slatina.

