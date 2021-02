IJzersterke Ganna rijdt iedereen op een hoop in Ster van Bessèges

De 150,2 kilometer lange rit van Rousson naar Saint-Siffret was een etappe voor de aanvallers, daags nadat Tim Wellens de macht greep in de Franse rittenkoers. De Belg won vrijdag de derde etappe en zag geen gevaarlijke renners voor zijn klassement mee springen in de vlucht van de dag. Lange tijd bleven de koplopers, waaronder Belgisch kampioen Dries De Bondt, samen. Op het moment dat het peloton dichterbij kwam, maakten Alberto Bettiol, Pierre Latour en Anthony Turgis de oversteek.



Hoewel Ganna al de hele dag aan de leiding reed, konden de frisse mannen niet voorkomen dat Ganna - zittend op zijn zadel - wegreed. Zijn vluchtmakkers konden hem simpelweg niet volgen en binnen een mum van tijd had de Italiaan al een voorsprong van een halve minuut te pakken. De teneergeslagen achtervolgers werden in de oplopende slotkilometer nog teruggepakt door het peloton. Ganna was toen al binnen, goed voor zijn eerste zege van het seizoen. Zondag krijgt hij de kans om opnieuw te winnen, want dan staat er een tijdrit op het programma. Normaal gesproken een kolfje naar de hand van Ganna.



Christophe Laporte, winnaar van de openingsetappe, won de sprint van het peloton om de tweede plek voor onder anderen Pascal Ackermann en Greg Van Avermaet. Tim Wellens blijft leider en kan zondag de eindzege veiligstellen. In het klassement verdedigt hij een ruime voorsprong van bijna een minuut op onder anderen Edward Theuns, Michal Kwiatkowski, Mads Würtz Schmidt en Philippe Gilbert.