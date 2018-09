'Iedereen verwachtte iets van mij'

,,Iedereen verwachtte iets en iedereen dacht dat het alleen tussen Annemiek van Vleuten en mij zou gaan. Terwijl je weet dat er nog veel meer meiden zijn die goed kunnen presteren'', vertelde ze met tranen in haar ogen, terwijl ze de stof van de regenboogtrui tussen haar vingers nam. ,,Daar had ik best wel moeite mee. Ik heb nooit zoveel last van druk, maar nu heb ik dat wel gevoeld en daar komen ook die tranen vandaan. Na de finish viel er heel wat van me af.''

Het parkoers was op haar lijf geschreven, met enkele lastige beklimmingen. ,,Ook daarom zat er zoveel druk op. Dit parcours vond ik echt prachtig. En de meiden uit het team stemden er allemaal mee in voor mij te werken. Dat vond ik sowieso een eer. Van alle kanten was de support er'', zei de renster, die een solo van meer dan 40 kilometer bekroonde met de wereldtitel.

Ze kreeg zelfs steun van Van Vleuten. ,,Annemiek had de pech dat ze lelijk ten val kwam. Ze gaf ook gelijk aan dat ze niet wist hoe het verder zou gaan, want ze had veel pijn aan de knie. De communicatie was vandaag echt goed. Daar hebben we ook van geleerd na het EK. Alles was écht goed.''