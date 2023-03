Ide Schelling op zeldzame sprintdag in Ronde van Catalonië niet opgewassen tegen Kaden Groves

De eerste massasprint in de Ronde van Catalonië is gewonnen door Kaden Groves. De Australiër van Alpecin-Deceuninck was na ruim 188 kilometer fietsen de beste in Sabadell. Ide Schelling viel net buiten het podium, Primoz Roglic behield zijn leiderstrui.

Na drie etappes voor de klassementsmannen waren vandaag de sprinters aan zet in de Catalonië, al was dat ook geen zekerheid door de drie beklimmingen onderweg. Vanuit het vertrek in Llívia waren er meteen veel demarrages vanuit het peloton. De meeste pogingen werden onschadelijk gemaakt, maar uiteindelijk lukte het toch vijf coureurs om weg te komen: Christopher Juul-Jensen, David de la Cruz, Torstein Traeen, Roger Adrià en Nans Peters.

Heel groot werd het gat echter niet. Binnen de laatste tien kilometers werd de kopgroep ingelost en toen was het voor de snelle mannen die nog wat over hadden. Bryan Coquard leek de sprint naar zich toe te gaan trekken, totdat het in de laatste meters Kaden Groves was die nog voorbij het wiel van de Fransman wist te komen. De Australiër zorgde voor dagsucces voor Alpecin-Deceuninck, nadat hij vorig jaar ook al een etappe wist te winnen in de Ronde van Catalonië. Ide Schelling (Bora-hansgrohe) kwam als vierde over de streep.

Morgen wacht de coureurs weer een etappe van 176 kilometer met aankomst bergop. Primoz Roglic en Remco Evenepoel staan binnen dezelfde tijd, mogelijk volgt er dan een nieuw duel tussen de twee grote favorieten. De Ronde van Catalonië eindigt zondag in Barcelona.

Georgi bezorgt DSM zege in Brugge-De Panne

De Engelse Pfeiffer Georgi heeft Team DSM de zege bezorgd in de eendagswedstrijd Classic Brugge-De Panne. De 22-jarige Britse sprong in de finale van de WorldTour-wedstrijd weg uit een kopgroep van tien rensters en kwam na 163,1 kilometer solo aan in De Panne. De Italiaanse Elisa Balsamo won op een achterstand van 1.10 minuut de sprint voor de tweede plaats van Lorena Wiebes.

Kroonen wint tweede etappe Olympia’s Tour



Max Kroonen heeft de tweede etappe van Olympia’s Tour gewonnen. De 22-jarige renner van Volker-Wessels versloeg Joren Bloem en Lars Boven in Assen in de sprint. De Deense wielrenner Emil Vinjebo nam de leiderstrui over van Per Strand Hagenes. Een groep van twintig man zonder klassementsleider Hagenes leek vooruit te blijven, maar net voor Assen kwam alles weer samen. Een kopgroep van zeven renners hield daarna nipt stand, met Kroonen als winnaar. Kroonen werd vorig jaar nog Nederlands kampioen bij de beloften. ,,Deze kans mocht ik vervolgens niet laten liggen. Dit is immers een mooie wedstrijd om te winnen, vroeg in het seizoen en dat geeft vertrouwen richting de rest van het jaar.”

