Hoogleraar over situatie Wiebes: ‘Je kunt niet zomaar contractbreuk plegen’

Wiebes kende in 2019 een droomjaar. Ze werd Nederlands kampioen en boekte nog veertien zeges. Het wekte de interesse van grote internationale wielerploegen en bracht haar tot de eerste plek op de ranglijst van de internationale wielerbond UCI. Zodoende is ze de dobber waar de kleine wielerploeg Parkhotel op drijft. In 2018 nog verlengde Wiebes haar contract tot en met 2021, maar nu heeft ze per brief aangegeven niet meer in het shirt van Parkhotel te willen rijden. Maar de ploeg gaat in de tegenaanval en dus dient donderdag bij de rechtbank in Alkmaar een kort geding. Dat het tot een rechtszaak komt, verbaast Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit, niet. ,,Waarschijnlijk denkt het team: we laten jou niet zomaar gaan. We hebben pas geleden nog een contract met elkaar gesloten en nu wil je ineens weg. Contractbreuk plegen kan niet zomaar. Je kunt niet te pas en te onpas zeggen: ik stap op.’’

Tegelijkertijd dient zich de vraag aan of het nog reëel is om te denken dat Wiebes komend jaar voor de Parkhotel-ploeg uitkomt, zegt Olfers. Al heeft dat meer met motivatie van doen. Olfers: ,,Als iemand in een team zit, maar niet meer bij het team wil horen, dat is niet echt fijn fietsen.’’

Tom Dumoulin

Vorig jaar werd ook al het contract ontbonden tussen Tom Dumoulin en zijn toenmalige Sunweb-ploeg. De Giro-winnaar van 2017 rijdt vanaf dit jaar voor Jumbo-Visma. Olfers gaat ervan uit dat Dumoulin zijn contract heeft moeten afkopen. Ook Wout van Aert kwam een jaar eerder al bij Jumbo-Visma terecht nadat hij zijn contract met de Crelan-ploeg eenzijdig had opgezegd omdat hij in onmin leefde met het management. Van Aert werd later door de rechtbank in het gelijk gesteld.



Volgens hoogleraar Olfers, die benadrukt dat ze het contract van Wiebes met Parkhotel niet kent, zal aanstaande donderdag tijdens het kort geding vooral duidelijk worden of er in het contract afspraken zijn gemaakt over een mogelijk vertrek. Bijvoorbeeld als de mogelijkheid zich zou aandienen als Wiebes naar een grotere ploeg zou kunnen. Olfers: ,,Allesbepalend is wat de partijen hebben afgesproken als je het contract tussentijds wil beëindigen. Wanneer daar niets over is opgenomen, dan ben je schadeplichtig. Dan hangt er simpelweg een prijskaartje aan.’’



Volgens Olfers staat Wiebes dan maar één ding te doen: betalen. ,, Want het beginsel is gewoon dat contracten moeten worden nagekomen. Dat is het recht. Dus wil je van het contract af, dan moet je betalen.’’