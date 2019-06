Hoogland en Lavreysen gaan strijden om gouden plak in sprintfinale

Talent Lorena Wiebes troeft grote namen af op NK wielrennen

18:02 Lorena Wiebes heeft de titel gepakt bij het NK wielrennen in Ede. De renster van Parkhotel Valkenburg won op het Gelderse parkoers de sprint voor Marianne Vos en Amy Pieters met overmacht. Eerder in de week had de pas twintigjarige Wiebes nog de wegwedstrijd gewonnen op de Europese Spelen in Minsk.