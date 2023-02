Hoogerheide blijft sluitstuk wereldbeker veldrijden: ‘Het WK zal meegewogen hebben om ons niet te laten vallen’

De kogel is door de kerk. Hoogerheide is ook volgende winter (op zondag 28 januari) het sluitstuk van de strijd om de wereldbeker veldrijden. In een laatste gesprek hebben de organisatie van de cross (GP Adrie van der Poel) en wereldbekerorganisator Flanders Classics elkaar gevonden op het vlak van de sponsoring.

Op de vrijdag bekend gemaakte wereldbekerkalender ontbreekt de manche op de Beekse Bergen. Organisator Libéma had zich niet opnieuw kandidaat gesteld vanwege de te grote financiële risico's die er genomen moesten worden.

Voorzitter Jan Prop van de GP Adrie van der Poel is uiteraard blij met het behoud van het plekje op de kalender. ,,Wellicht hebben alle positieve commentatoren over het WK meegewogen om ons niet te laten vallen", zegt hij erover.

Bekend was dat Hoogerheide niet gelukkig was met het feit dat het veel minder vrijheid had om eigen sponsors aan zich te binden sinds Flanders Classics eigenaar is geworden van de wereldbeker. Dit omdat de Belgen in een groot aantal branches exclusiviteit eisen voor hun sponsors. Daardoor dreigde het voor de Brabanders ondoenlijk te worden om het evenement financieel overeind te houden.

Een gesprek na afloop van het WK haalde alvast de nodige kou uit de lucht. ,,We hebben elkaar eens diep in de ogen gekeken en uitgesproken dat we met elkaar verder wilden.” Hoogerheide hoeft nog maar een enkele oude sponsor te weren.

Nu de kogel door de kerk is, kijkt men in Hoogerheide alweer vooruit. ,,Dinsdag komen we met het comité bij elkaar om het WK af te sluiten. Direct daarna staat de eerste vergadering voor de volgende wereldbekercross op de agenda. Het is mooi om te horen dat iedereen daar weer zin in heeft.”

Beekse Bergen

Bij Libéma in Rosmalen was het geen verrassing dat nieuwkomer de Beekse Bergen komende winter ontbreekt op de wereldbekerkalender. ,,We hebben geen aanvraag ingediend. Vandaar", zegt directeur Martin de Kok. Er is volgens hem te veel onrust op de markt om genoeg sponsorgeld bij elkaar te brengen. ,,Hoogerheide heeft al meer dan twintig jaar aan een solide basis gewerkt. Dan val je gemakkelijker terug op je trouwe sponsors.”

Libéma is wel vast van plan om in de toekomst actief te blijven in het veldrijden.

Op de wereldbekerkalender staan nog altijd 14 manches. Het aantal Amerikaanse wedstrijden is gezakt naar één. Hulst is de tweede world cup cross in Nederland. De Belgen hebben er nog altijd zes.