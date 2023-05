Hollandse glorie in Vuelta Femenina: Charlotte Kool wint sprint, Marianne Vos nieuwe leidster

Sensatie in West-Bra­bant: vier man van VolkerWes­sels hebben het nakijken door Rick Ottema

Met vier man in de kopgroep van tien had VolkerWessels de zege in de Omloop van de Houtse Linies voor het oprapen. Het liep anders. Vooral dankzij de kou. En zo kon het gebeuren dat ‘iceman’ Rick Ottema topfavoriet Coen Vermeltfoort in de eindspurt het nakijken gaf. ,,Sorry mannen.”