Hoe goed wordt superjunior Evenepoel straks bij de profs?

Tijdrit én wegwedstrijdNa de wereldtitel op de juniorentijdrit bleek Remco Evenepoel ook in de wegrit met afstand de beste junior in Innsbruck. Met twee regenboogtruien op zak slaat de pas 18-jarige Belg de beloftencategorie over om volgend seizoen meteen prof te worden bij Quick-Step. ,,Een heel interessante casus die we met veel interesse gaan volgen’’, zegt Merijn Zeeman, sportief directeur van Lotto-Jumbo.

Door Arjan Schouten



Het was niet eens de vraag óf Remco Evenepoel de wegrit van het wereldkampioenschap wielrennen won in Innsbruck. De vraag was met hoeveel voorsprong op de andere junioren. Het antwoord: met 1.25 minuut op de Duitser Marius Mayrhofer. De Belgische kopman had alle tijd om zijn zege na dik drie uur koers lopend over de streep te vieren, met zijn fiets in de lucht.

En dat na een wereldtitelstrijd waarin hij al vroeg alleen in de achtervolging moest omdat hij opgehouden werd bij een massale valpartij. Voor anderen een onmogelijke inspanning op de belangrijkste wielerdag van het seizoen, voor Evenepoel een welkome gelegenheid om zijn extreme talent nog eens extra goed te kunnen tonen.



Pas 18 jaar is Remco Evenepoel uit het Vlaamse Schepdaal, maar zijn mede-junioren ver vooruit. Zijn erelijst over 2018 is saaier dan saai. Vol met eentjes. Hij won Kuurne-Brussel-Kuurne voor junioren, de Guido Reybrouck Classic, het Belgisch juniorenkampioenschap op de weg en de tijdrit, de Cours de la Paix Juniors, de Trophée Centre Morbihan, de GP General Patton, de Europese juniorentitels op de weg en tegen de klok, Aubel-Thimister-Stavelot en de Giro della Lunigiana. En alsof dat allemaal nog niet genoeg was de regenboogtrui op de tijdrit en vandaag dus ook op de weg.

Niemand die daar nog aan twijfelde na zo’n gigantisch sterk seizoen. Evenepoel won niet alleen, hij kleineerde zijn concurrenten door veelal solo te winnen, soms met minuten voorsprong. Zoals op het EK in Tsjechië, toen hij de 118,8 kilometer liefst negen minuten sneller afraffelde dan de nummer twee. En ook vandaag weer, in Oostenrijk.

Quote Die jongen vormt een zeer interessan­te casus, die ik met heel veel interesse ga volgen. Merijn Zeeman Dat de Belgische tiener – die in een vorig sportleven ook voor de talentenschool van Anderlecht en PSV voetbalde - volgend jaar prof wordt bij Quick-Step, was al even bekend. De categorie beloften slaat hij volledig over. ,,Een heel goede stap’’, zegt Merijn Zeeman, die het WK junioren vandaag met extra aandacht volgde vanwege de favorietenrol voor Evenepoel. ,,Door de beloften over te slaan, helpt hij zijn ontwikkeling verder. Daar bij de profs gaat hij zeker de tegenstand vinden die hij nu zo mist. En hij gaat bij de profs zeker niet meer alles winnen, zoals hij nu doet. Een logische stap dus.’’

Bij Lotto-Jumbo scouten ze vooral in de beloftencategorie, zegt Zeeman. Maar een juniorenkannibaal als Evenepoel was natuurlijk ook al op zijn radar verschenen. ,,Die jongen vormt een zeer interessante casus, die ik met heel veel interesse ga volgen. Zo goed al en zo jong nog. Je vraagt je toch af hoe die ontwikkeling verder gaat. In de literatuur worden altijd kanttekening geplaatst bij sporters die al heel jong heel veel winnen. Want wat levert dat allemaal op latere leeftijd op? Het inbouwen van tegenstand, tegenslag en het omgaan met tegenslagen, dat is belangrijk om ook op seniorenleeftijd nog mee te doen om de prijzen.’’

Voorbeelden van mislukte superjunioren zijn er legio. In Nederland valt dan de naam van Bobbie Traksel vaak, die bij de junioren ook extreem goed was. Eenmaal bij de profs kwam hij niet verder dan winst in Kuurne-Brussel-Kuurne, de Driedaagse van West-Vlaanderen en een ritje in de Ster Elektrotoer. ,,De Sloveen Matej Mohoric leek ook zo'n voorbeeld. Werd in 2012 wereldkampioen bij de junioren en het jaar daarop bij de beloften, maar daarna hebben we er jarenlang niks van gehoord'', voegt Zeeman toe. ,,Bij hem dacht ik altijd: te vroeg prof geworden. Anoniem reed hij zijn koersen, maar nu is hij dan toch nog doorgebroken.''

Zo won de Sloveen die volgende maand pas 24 wordt een Vuelta-rit in 2017 en dit seizoen de Binck Bank Tour en een rit in de Giro. Zeeman: ,,Zo zie je maar, het is moeilijk te voorspellen wat zo’n toptalent uiteindelijk gaat presteren. En ook wat de toekomst voor Evenepoel brengt. In voetbal zijn ze ook heel erg bezig met dit vraagstuk. Hoe goed wordt een toptalent en wat kan daarin helpen? Een passend antwoord op dat vraagstuk is de heilige graal van talentontwikkeling.’’

