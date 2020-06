Hoe een overstekend hert de carrière van Jacques Hanegraaf verwoestte: ‘Bam! Ik kon niet eens remmen’

Het nieuws dat Jacques Hanegraaf tijdens een trainingstocht in Zwitserland omver was gelopen door een overstekend hert, haalde begin juni 1993 pas een week na de klap als een klein bericht de vaderlandse krantenkolommen. ,,In eerste instantie dacht ik dat het wel mee zou vallen. Ik had al een nieuwe fiets geregeld om de Ronde van Luxemburg te kunnen rijden." Zo duurde het ook bij het in Rijsbergen opgegroeide zondagskind even voor de ware impact van de botsing met het dier duidelijk werd. ,,Het stomme is dat je als renner het instinct hebt om direct verder te gaan. Ook al lig je helemaal open en is je fiets aan gort. Ik zag me met een nieuwe fiets en wat verbandgaasjes snel weer verder rijden.”