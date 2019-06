Hoe Dumoulin de Tour niet haalde

Door Pim Bijl



Dinsdag 14 mei:

Op zo’n zes kilometer van de streep in Frascati kijkt Salvatore Puccio achterom. Een fractie later ligt Tom Dumoulin op het asfalt, als een van de grootste slachtoffers van de valpartij. Hij stapt weer op, maar bij de ploegbus is de ernst meteen duidelijk.



In de medische wagen laat hij meteen een röntgenfoto van zijn linkerknie maken. Er worden geen breuken geconstateerd. ,,Maar het klassement voor de Giro is in elk geval voorbij”, zegt Dumoulin. ,,Ik weet nog niet of nog van start ga. Ik ga er een nachtje over slapen.”