Hodeg is in Polen Greipel te snel af

DE DRAAI Zuidewind snelste in openings­num­mer De Draai

13:06 Voor Nick Zuidewind liep de finale van het openingsnummer van De Draai gesmeerd. De man die hij het meest vreesde in de eindspurt gokte vergeefs op een solo. ,,Daardoor kon ik mijn sprint rijden", zei de man uit Lisse nadat hij winnend over de streep was gekomen op een al vroeg snikhete Kade in Roosendaal.