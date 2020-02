Hockeyers winnen opnieuw van Spanje in Pro League

Na een klein halfuur opende Jip Janssen de score vanuit een strafcorner, Thierry Brinkman maakte er 0-2 van. Ook Mink van der Weerden (strafcorner) en Bjorn Kellerman kwamen tot scoren voor Oranje; zij maakten respectievelijk de 1-3 en 1-4.



,,De wedstrijd leek heel erg op gisteren", zei Janssen, die zijn ploeg toen met 4-3 zag winnen. ,,Beide ploegen speelden met een hoge intensiteit. Onze verdediging stond erg goed en we waren erg snel met onze counters.”



De twee zeges op Spanje zijn welkom voor Oranje, na het gelijkspel (verlies in de shoot-outs) en de nederlaag tegen India op 18 en 19 januari. Nederland komt over twee weken weer in actie. Op 15 en 16 februari is Argentinië de tegenstander. Beide duels worden gespeeld in Buenos Aires.