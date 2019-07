Het wordt dubbel genieten voor Steven Kruijswijk in de criteriums

COLUMNIn een terugblik op zijn lange carrière kreeg Adrie van der Poel ooit de vraag voorgelegd waar hij achteraf spijt van had. ,,Dat ik de dag na het winnen van de Ronde van Vlaanderen weer gewoon ben gaan trainen", luidde het eerlijke antwoord. ,,Ik had meer de tijd moeten nemen om van dat soort successen te genieten."

Het is te hopen voor Steven Kruijswijk dat hij zich de komende week (weken?) die tijd wel gunt. Dat je als nuchtere, verlegen Brabander een eigen supportersclub niet ziet zitten, valt te begrijpen. Maar dit moment van adoratie mag hij zichzelf niet onthouden. Hoe ongemakkelijk dat soms zal voelen.

In zijn boek Van Santander tot Santander omschrijft Peter Winnen op meesterlijke wijze hoe hij plots door één zege op Alpe d'Huez van een onbeduidend knulletje verandert in de held van het dorp. Hoe de anonimiteit van je schouders valt. Stap je de deur van het ouderlijk huis uit voor een feestelijke rondrit door het dorp, staat de hele straat je bewonderend aan te gapen. Winnen voelt de ongemakkelijke stilte tussen hem en de mensen op straat. Voor iedereen was het immers een ongewone situatie. 'Wat nu', denkt hij in een lichte paniek. Hij steekt zijn arm de lucht in. En zie. Dat blijkt het teken van de bevrijding te zijn. Het volk juicht. Winnen lacht opgelucht. Zij blij. Hij blij.

Zo moet het voor Steven Kruijswijk deze week in de criteriums van Boxmeer (vanavond), Surhuisterveen (morgen), Chaam (woensdag) en Wateringen (donderdag) ook zijn. Samen genieten van wat een bedachtzame, rustige vent uit Nuenen heeft losgemaakt met drie weken fietsen door Frankrijk. Parijs is gehaald en de Vuelta is nog ver weg. Zoiets.

De criteriums moeten na afloop van de Tour zijn wat een onthaal op Schiphol is voor Olympiërs en wat een boottocht is voor een elftal dat 'de cup' wil tonen. Wielrenners krijgen daarnaast nog eens goed betaald voor die huldiging. Dat wordt dus dubbel genieten in Boxmeer, Surhuisterveen, Chaam en Wateringen.

a.pertijs@bndestem.nl