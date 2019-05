Het WK-dilemma van Van der Poel: ‘Geen makkelijke beslissing’

In de wereld van Mathieu van der Poel is alles anders. Waar je over normale renners, ‘gewone stervelingen’ zou je bijna zeggen, zegt dat ze door een blessure of ander onheil een koers moeten missen, is het bij de 24-jarige Nederlander precies omgekeerd. Het WK op de weg dreigt dit jaar namelijk Mathieu van der Poel te moeten missen, in plaats van andersom.



De absolute topfavoriet die nog even moet zien of hij wel trek heeft in het WK wielrennen, omdat er nog zoveel andere sporten zijn om te domineren. Het is de overtreffende trap van weelde. Dat beseft Van der Poel ook. ,,Ik heb gehoord dat het parcours bij mijn mogelijkheden pas‘’, zegt hij tegen Sporza over het WK op de weg in Yorkshire. ,,Maar ik denk dat hetzelfde geldt voor het parcours van het WK mountainbiken.‘’