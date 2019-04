‘Het succes verbloemt dat het onderaan niet goed gaat’

Sagan laat Luik-Bastenaken-Luik toch schieten

25 april Peter Sagan maakt zondag toch niet zijn debuut in de Belgische wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik. De Slowaak van Bora-Hansgrohe heeft zich op het laatste moment afgemeld. ,,We hebben besloten dat het voor mij het beste is om rust te nemen en mezelf beter voor te bereiden op de komende koersen”, meldt Sagan.