Het sprookje @deniesoverseas is een ander verhaal geworden

Als een sprookje, zo werd vorige winter je komst in het land van smurrie en slijk gezien. Je was de fris ogende mama, die vanuit het verre Texel de harten van vooral de Vlaamse fans veroverde. In no time werd je de koningin van het veldrijden. Eiland, boot, cross, winnen, grappige twitternaam: @deniesoverseas. ,,Als dat geen mooi verhaal is'', zei de Belgische teambaas die er als de kippen bij was om je vast te leggen voor zijn ploeg.

Op Instagram plaatste je foto's van kindjes, strand, vers gebakken appeltaart en zonnige trainingsritjes. Beelden van een idyllisch leven ver weg van de Vlaamse heksenketel.

En toen werd het april. De 5de om precies te zijn. Het bericht dat je (in Hoogerheide) positief had getest op anabole steroïden sloeg in als een bom. Niet alleen bij jou. Je schreeuwde je onschuld van de daken. De doorgewinterde wielerfans riepen in koor dat het verhaal 'ook veel te mooi was geweest om waar te zijn.' Met pek en veren werd je hun wereld uit gesmeten.

Nu een jaar later heb je volgens de UCI aangetoond dat het spul per ongeluk in je lijf is gekomen. Vervuild supplement. Geen bewuste dopingactie. Omdat er een regel is dat ook dat strafbaar is, werd de schorsing teruggebracht van 48 naar 6 maanden. Jij blij. Je ploeg blij. Fans blij. Maar al snel kwam je er achter dat je voor velen nog altijd verdacht bent. In Zonnebeke waar je tweede werd, weigerde de Luxemburgse winnares Christine Majerus zelfs je uitgestoken hand toen je haar wilde feliciteren.

Vooral op Twitter word je alsnog overreden door de strontkar. Welkom in de echte wereld van het wielrennen Denise. Daarin kun je nog beter betrapt worden op bewust dopinggebruik, dan dat de UCI je vrijpleit vanwege de 'onbedoelde' aanwezigheid van een doping geduid middel. In het eerste geval ben je na je schorsing van alles af. Nu zul je eeuwig achtervolgd blijven door achterdocht. Hoe krom dat ook is voor een van overzee komende mama uit Texel.