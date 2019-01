Het NK keert altijd terug naar de Nootjesberg in Huijbergen

In de week voor zaterdag 11 januari 2003 zagen voorzitter Peer Maas en secretaris Jeroen van Wezel grote trucks vol keukenapparatuur het dorp binnenrijden. ,,We vroegen ons af voor welk evenement dat was", zo haalt Van Wezel geamuseerd een van de mooiste herinneringen aan het eerste NK in Huijbergen op. ,,Bleek dat het voor ons was."