Het ‘nieuwe denken’ van Tom Dumoulin: ‘Vroeger keek ik jaren vooruit, maar het loopt nooit zoals gepland’

Eindzege voor Almeida Julius van den Berg verrast medevluch­ters én peloton in slotrit Ronde van Polen

15 augustus Julius van den Berg heeft de zevende en laatste etappe in de Ronde van Polen gewonnen. De 24-jarige Nederlander van EF Education-Nippo versloeg zijn drie medevluchters. Met z'n vieren wisten ze het peloton na een spannende finale voor te blijven. Voor Van den Berg is het zijn eerste zege als wielerprof. De renner werd in 2018 tweede in een etappe in de BinckBank Tour.