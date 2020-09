Het gevaar komt voor Van der Breggen en Van Dijk uit de Verenigde Staten

WK tijdrijdenTot ieders verrassing pakte vorig jaar Chloe Dygert de wereldtitel in het tijdrijden bij de vrouwen, maar dit jaar rolt ze niet anoniem van het startpodium af. Anna van der Breggen en Ellen van Dijk weten dat de Amerikaanse de grootste kanshebber is voor de wereldtitel, en daarmee een langer verblijf in de regenboogtrui.

Anderhalve minuut en twee minuten, zo groot was het verschil tussen Dygert en de Nederlandse rensters Van der Breggen en Annemiek van Vleuten. Vooral voor Van Vleuten kwam het als een harde klap aan. De renster van Mitchelton-Scott startte als absolute topfavoriet, maar kon de favorietenstatus niet waarmaken. Tot overmaat van ramp finishte ze zelfs niet als tweede, maar zag ze Van der Breggen er met het zilver vandoor gaan. Enkele dagen later maakte Van Vleuten het echter meer dan goed door in de wegrit alsnog de regenboogtrui te veroveren.



Dygert is een vreemde eend in de bijt. In tegenstelling tot alle andere toprensters werkt ze geen Europees programma af en koerst ze veelal anoniem in de Verenigde Staten. In aanloop naar de wereldkampioenschappen van vorig jaar won ze alle vier de ritten in de Colorado Classic en schreef ze met overmacht de Chrono Kristin Armstrong op haar naam, een individuele tijdrit vernoemd naar de drievoudig olympisch kampioene tegen de klok. Niet geheel toevallig maakt Armstrong deel uit van de begeleidingsstaf van Dygert.

Volledig scherm Kristin Armstrong met olympisch goud naast Anna van der Breggen, die brons pakte in Rio de Janeiro. © AP

Mede door het het gebrek aan wedstrijden vanwege het coronavirus reed Dygert dit jaar nog geen enkele UCI-wedstrijd. Het is dus maar zeer de vraag hoe goed ze is, maar het gebrek aan wedstrijdritme is voor Dygert eerder regel dan uitzondering. In februari was ze voor het laatst in wedstrijdverband actief. Toen veroverde ze in Berlijn tweemaal goud op de baan op zowel de individuele achtervolging als de ploegenachtervolging. ,,Ik denk dat het wel mogelijk is om zonder wedstrijdritme mijn wereldtitel te prolongeren", zegt ze in gesprek met VeloNews. ,,Vorig jaar reed ik ook amper wedstrijden, dus in dat opzicht ben ik er wel aan gewend.”

Nederland tegen de Verenigde Staten

De afgelopen weken kon ze in alle rust het parkoers in Imola bestuderen, terwijl haar grootste uitdagers Van der Breggen en Van Dijk (de vervanger van de geblesseerde Van Vleuten, die waarschijnlijk wel de wegwedstrijd rijdt) actief waren in de Giro Rosa. ,,Het parkoers ziet er goed voor mij uit. Ik kijk er heel erg naar uit. Wat betreft de wegwedstrijd heb ik wat minder verwachtingen. Ik probeer gewoon zo lang mogelijk aan te haken en zie wel waar het eindigt", zegt Dygert, die vorig jaar als vierde eindigde in Yorkshire.

De afgelopen zeven edities stond alleen in 2014 geen Nederlandse vrouw op het podium. Van Dijk (wereldkampioen in 2013) en Van der Breggen (tweede in 2015, 2017, 2018 en 2019) zijn de enige Nederlandse deelnemers. Op papier vormen alleen de Amerikaanse vrouwen Amber Neben (wereldkampioen van 2016, maar inmiddels 45 jaar) en Leah Thomas een bedreiging. Het belooft dus vooral een strijd te worden tussen de Nederlandse en Amerikaanse vrouwen.