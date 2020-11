Het geluksdubbeltje valt op EK de kant op van Alvarado

Door Ad Pertijs



Annemarie Worst heeft er dit jaar naast haar blonde evenbeeld Suzanne een ‘tweelingzusje’ bij. In het veldrijden welteverstaan. Zo lastig is het dit seizoen in de cross zoeken naar het onderlinge verschil met Ceylin Alvarado.



,,We geven elkaar op dit moment geen duimbreed toe”, stelde Worst (24) na afloop van het EK in Rosmalen nog maar eens vast. ,,Elkaar zo maar aanvallen heeft geen zin. Het is echt wachten op een foutje van de ander om een gaatje te kunnen slaan”, beaamt de 22-jarige Alvarado. ,,We zijn zo elkaar gewaagd dat dat uiteindelijk de doorslag geeft”, verzuchte Worst. Op het hermetisch voor het publiek afgelopen gesloten terrein van het Autotron viel het geluksdubbeltje dit keer immers de kant op van wereldkampioene Alvarado.



In de slotronde moest Worst één keer een extra voetje aan de grond zetten in het bos en weg was Alvarado. ,,Je hoort het wanneer de ander een foutje maakt. Aan het geluid van het klikpedaal, de ketting, de ademhaling of van een vloek”, verduidelijkt de wereldkampioene. ,,Dan moet je niet aarzelen en direct versnellen. Soms komt de ander terug. Dan draai je de knoop weer om en hoop je op een volgend foutje waar je iets mee kunt.”



Het laatste foutje van Worst was voor Alvarado de inleiding van ‘een eindspurt van wel een kilometer.’ De Europese kampioene van 2018 kwam nog terug tot op haar wiel. ,,Maar het was een onmogelijke finish om er daarna nog overheen te komen. Heel kort en Ceylin deed ook nog eens keurig de deur dicht.”