Het duel dat nooit gaat vervelen: daar zijn Van der Poel en Van Aert weer!

Interview Joop Zoetemelk: 'Als ik zie hoe het andere mensen van mijn leeftijd vergaat, dan kom ik nog goed weg’

6 december Joop Zoetemelk, eerder deze week werd hij 74, won 40 jaar geleden als laatste Nederlander de Tour de France. Het maakt dat een van nature introverte man nagenoeg een leven lang zal doorbrengen in de schijnwerpers. ,,Ik ben toevallig in dat wielrennen gerold. Het was niet de bedoeling.’'