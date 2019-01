Hersenschudding en kaakbreuk Jelle Wallays

Zijn ploeg Lotto-Soudal meldde onder meer een hersenschudding, een breuk in zijn bovenkaak en een gebroken tand. ,,Wegens de hersenschudding verbleef hij afgelopen nacht ter observatie in een Argentijns ziekenhuis'', aldus de ploeg.



Wallays kwam ten val in de slotfase van de rit naar Peri Lago Punta Negra, die werd gewonnen door de Fransman Julian Alaphilippe. De 29-jarige Belg rijdt al sinds 2016 voor Lotto-Soudal. Hij won vorig jaar een etappe in de Ronde van Spanje en een rit in de Ronde van San Juan. Andere grote zeges zijn Parijs-Tours in 2012 en Dwars door Vlaanderen in 2015.