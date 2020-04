Heroïsch en uniek: Bij geen enkele andere wielerwedstrijd is het lijden zo goed in beeld

De Vlaeminck acht Van der Poel in staat hem te overtref­fen: ‘Hij lijkt een beetje op mij’

11 april Parijs-Roubaix zou morgen verreden worden als het coronavirus geen roet in het eten had gegooid. Roger De Vlaeminck, die de klassieker vier keer won, acht één man in staat de koers nog vaker achter zijn naam te schrijven. ,,Mathieu van der Poel gaat Parijs-Roubaix zeker drie of vier keer winnen en misschien wel vijf keer.”