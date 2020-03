Hattrick voor Harrie: Ook goud voor Lavreysen op de sprint

Het onderlinge duel in het Velodrom was een herhaling van de WK-finale van vorig jaar. Ook in Pruszkow was Lavreysen toen in de eindstrijd te sterk voor zijn vriend Hoogland. Een half jaar later was het in de EK-finale andersom. Daar had Hoogland moed uitgeput, maar de overmacht van Lavreysen op de piste van het Velodrom was ongekend. Hij was zaterdag de snelste in de kwalificaties in een Nederlands record (9,253) en daarna veel te sterk voor achtereenvolgens de Australiër Nathan Hart, de Japanner Yudai Nitta en de Maleisiër Mohd Azizulhasni Awang.