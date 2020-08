Hartthijs de Vries wint de Coronaronde van Woensdrecht: ‘Ik voelde me ook de sterkste vanavond’

De Vries was één van de tien renners die op het zware rondje al snel de aanval zocht. De rest was direct gezien. De kopgroep met daarin onder meer klassementsleider Timo de Jong, Sjoerd Bax, Jason van Dalen en Frank van den Broek werkten lange tijd goed samen. De organisatie van de reeks van vijf criteriums in wielergemeente Woensdrecht had de afstand dit keer gezet op 100 kilometer. ,,Om iedereen een week voor het WK de gelegenheid te geven een langere koers te rijden", aldus Jeroen van Wezel.

De vroege aanval maakte van de koers op het 2700 meter lange parkoers door het buitengebied ten noorden van Woensdrecht een slagveld. Zo'n 10 kilometer voor de finish gingen De Vries en Bax (Metec) in de aanval. Ze kregen Van den Broek (Swabo) mee. Leider De Jong was door een valpartij daarvoor al weggevallen uit de kopgroep. ,,Ik had al het gevoel dat ik de sterkste was in de kopgroep. Samen met Sjoerd. Uiteindelijk hebben we het uitgevochten in een sprint", zei De Vries over de afloop van de koers.

Vorige week was De Vries ook al van de partij in het eerste coronacriterium in Ossendrecht. ,,Het is voor mij geen punt om hiervoor helemaal uit Friesland te komen. Ik ben al blij dat we hier kunnen koersen", zei de voormalige Rabopupil, die nu tevens leider is in het klassement van de Woensdrechtse Wielerzomer.