Harrie Lavreysen, wonderkind van de baan

Door Daan Hakkenberg



Met de BMX naar de Olympische Spelen in Tokio. Het was dé jongensdroom van Harrie Lavreysen toen hij een jaar of zeven geleden als een van de beste BMX’ers van Nederland de deur van zijn ouderlijk huis in Luyksgestel achter zich dichttrok en op zichzelf ging wonen op Papendal. Vanwege aanhoudende schouderblessures is de crossfiets noodgedwongen ingeruild voor een baanfiets, maar de Olympische Spelen zijn niettemin dichterbij dan ooit.



,,Toen ik als BMX’er naar Papendal ging, zei mijn coach: wil jij dat wel? Wil jij wel topsporter zijn? Wil jij wel zeven jaar lang toewerken naar Tokio? Toen dacht ik: zeven jaar is best wel lang. Intussen ben ik van sport veranderd, maar het is zó snel gegaan. Ik zie mezelf zo nog tien jaar doorgaan en zie een heel mooie toekomst voor me’’, zegt Lavreysen op het middenterrein van de wielerbaan in Apeldoorn, waar dezer dagen de Europese titels worden verdeeld.