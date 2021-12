Harrie Lavreysen is ook al de ster van de gloednieuwe Champions League

Of de met heel veel licht en geluid omgeven UCI Track Champions League hem het zesdaagse gevoel geeft? ,,Ja en nee”, is het antwoord van Harrie Lavreysen als hij in de Londense Lee Valley VeloPark even een moment van rust heeft in de weer hectische derde ronde van het nieuwe spektakelstuk van het baanwielrennen. ,,Ja, als het gaat om dat licht en die muziek. Nee, omdat dit wel super serieuze, echt harde wedstrijden zijn. Wat dat betreft is het sprinttoernooi tijdens een zesdaagse toch anders.”