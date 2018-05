Hans Dekkers wint nog altijd zijn koersen, zo ook in Wernhout

Als professioneel spurter gaf Hans Dekkers in 2006 een balende Tom Boonen nog eens het nakijken. Twaalf jaar later oogt hij als amateur nog net zo gedreven. In de Ronde van Wernhout aarzelde de in IJzendijke wonende Brabander niet om naar de vroege vluchter Jan Maas te springen. De twee vonden elkaar in een ontsnapping die stand hield tot aan de finish. Dat Dekkers vervolgens het karwei keihard afmaakte, verbaasde ook Maas niet. 'Hij won massaspurts bij de profs. Dan weet je wel hoe snel hij is.'

Anno 2018 is Dekkers niet meer de renner die de massaspurt afwacht. ,,In die rol kwam ik op een gegeven moment terecht bij de profs. Nu koers ik weer zoals ik dat bij de beloften deed. Op mijn oude manier dus", zei de man die in dienst reed van onder meer Rabobank, Agritubel, Garmin en Landbouwkrediet. Hij was naar Wernhout gekomen om zijn vorig jaar veroverde kampioenstrui te tonen. ,,Ik rijd bij een Belgische ploeg. Maar ik wil dit jaar deze trui ook zoveel mogelijk laten zien in Nederlandse wedstrijden. Van Wernhout herinnerde ik me nog dat het een mooie koers was."

Die koers lag donderdag al snel in een beslissende plooi. Jan Maas was het gejojo van met name de renners van WWV snel beu ('Het is hun goed recht om gaten te laten vallen, maar ik had er geen zin om die steeds dicht te moeten rijden') en ging in de vijfde ronde al in de aanval. Na enkele ronden kreeg hij gezelschap van Dekkers. ,,Jan rijdt niet voor niets bij SEG. Dan kun je iets. Het peloton was niet groot in omvang, dan is er een kans dat je met een goede maat voorop blijft. Vandaar", zo lichtte hij zijn vroege aanval toe. ,,Ik zat al te hopen dat hij kwam", werd hij vooraan door Maas met open armen ontvangen.

De twee maakten er naar eigen zeggen een 'mooie koppeltijdrit' van. Hun voorsprong groeide gestaag en toen ze de staart van het peloton in zicht kregen, beperkte het duo zich tot het consolideren van de voorsprong. ,,Dan blijft het overzichtelijk", vond Dekkers. ,,Ik kende Jan Maas niet goed, dus wil je je ook niet laten verrassen."

In de laatste ronde zette Dekkers aan voor de eindspurt. Maas was direct gezien. ,,Ik zat al tegen de kramp aan." Geen wonder. De Huijbergenaar heeft een moeilijke periode achter de rug, waarin nog maar weinig lukte. Deze week werd de oorzaak vastgesteld: de ziekte van Pfeiffer. De laatste sporen ervan zijn inmiddels uit zijn lichaam verdwenen. ,,Het bericht deze week dat alles nu weer in orde, gaf me de moraal om er vandaag weer in te vliegen", aldus Maas.