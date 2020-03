Hammer Series uit het programma, organisatoren boos op wielerbond

De Hammer Series begonnen in 2017 met een driedaags evenement in Limburg, met een klimetappe, een sprintetappe en een achtervolging. In 2018 en 2019 stonden ook races in het Noorse Stavanger en Hongkong op het programma.



Velon stelt dat de organisatoren in Stavanger van de UCI geen vrouwenwedstrijd mogen organiseren met eenzelfde prijzenpot, uitzend- en raceformat als de mannen. ,,Deze acties maakten het voor Velon en zijn partners onmogelijk om de Hammer Series succesvol te ontwikkelen. Daarom heeft het bestuur beslist de Hammer Series in 2020 niet te organiseren."