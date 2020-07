Hamburg Cyclassics gaat toch niet door

Clarke en Stephens winnen slotrit virtuele Ronde van Frankrijk

19 juli Wielrenner William Clarke (Trek-Segafredo) heeft de zesde en laatste rit in de virtuele Ronde van Frankrijk op zijn naam geschreven. De Australiër was na 42,8 kilometer, met aankomst zoals in de echte Tour op de Parijse Champs-Élysées, de snelste in de eindsprint. De Italiaan Filippo Ganna eindigde als tweede en de Zuid-Afrikaan Ryan Gibbons kwam als derde over de streep.