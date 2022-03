Groves bezorgt Australië opnieuw succes in Catalonië, Kruijswijk in top tien

Van Damme wint in twee pogingen de Ronde van Oud-Vossemeer: ‘Alleen doorrijden zou gekkenwerk zijn geweest’

Rico van Damme was zaterdag de grote animator van de 73ste Ronde van Oud-Vossemeer. In een kopgroep van vijf sprintte de coureur uit Yerseke in de openingskoers van de Zeeuwse wielerlente vol overtuiging naar de bloemen. ,,Ik ben vroeger in vorm dan ik dacht.’’

20 maart