Grote coronachaos richting de Tour: Alpecin-Fenix en Bahrain uit koers, helpers Pogacar ook positief

UAE is niet het enige team met coronaproblemen, want ook EF-EasyPost heeft vier renners naar huis moeten sturen. Rigoberto Uran, Stefan Bisseger, Hugh Carthy en Alberto Bettiol testten allemaal positief en kunnen hun Ronde van Zwitserland dus niet vervolgen. De overige twee renners (Neilson Powless en Jonas Rutsch) mogen zelf bepalen of ze nog willen koersen.