Grøndahl Jansen langer bij LottoNL-Jumbo

Sinkeldam kent zijn rol in Parijs-Roubaix

8:08 De verkenning van enkele kasseistroken uit Parijs-Roubaix was nog geen onverdeeld genoegen voor Ramon Sinkeldam. De Noord-Hollander, in 2011 winnaar bij de beloften, hoopt dat het de komende dagen droog blijft. ,,Op sommige stukken was het onverantwoord. Je kunt wachten op valpartijen'', oordeelde de Nederlands kampioen, die zondag in dienst zal rijden van de Franse favoriet Arnaud Démare.