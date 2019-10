Groenewegen zet handtekening onder contract tot en met 2023 bij Jumbo-Visma

Groenewegen maakte eind 2015 de overstap van Team Roompot. Deze zomer won hij in de Tour de France de zevende etappe. Vorig jaar schreef hij in de Franse koers twee ritten op zijn naam en het jaar daarvoor won hij de slotetappe in Parijs.

,,Ik ben nu 26, dus ik word nog steeds sterker”, zegt de sprinter. ,,Ik ben op mijn 22ste bij de ploeg gekomen. Sindsdien heb ik veel stappen gezet. Dat zie je aan elke renner die bij onze ploeg is gekomen. We zijn op nul begonnen. Nu staan de ploeg en ik waar we willen staan. Natuurlijk moet je ook kijken hoe het bij andere ploegen zit, maar ik voel me hier echt thuis.”