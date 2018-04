Groenewegen uit Scheldeprijs na negeren spoorwegovergang

Scheldeprijs: dit zijn de favorieten

11:52 Voor elke klassieker dit voorjaar waagt een van de wielerverslaggevers van het AD zich aan een voorspelling van het podium. Op wie moeten we vandaag letten in de Scheldeprijs, waarin de stevige wind in (Zeeuws-)Vlaanderen wel eens voor waaiers zou kunnen zorgen?