Groenewegen sprint naar eerste zege sinds drama, Jakobsen wordt 21ste

In de heuvelachtige openingsrit van Genappe naar Héron was Groenewegen de snelste in de massasprint, voor Hugo Hofstetter (tweede) en Gianni Vermeersch (derde). Ook topsprinters als Alexander Kristoff (vierde), Fernando Gaviria (zevende) en Giacomo Nizzolo (negende) moesten hun meerdere erkennen in de Nederlander.



Fabio Jakobsen doet ook mee aan de Ronde van Wallonië. De renner van Deceuninck-QuickStep leek een serieuze poging te doen om mee te sprinten, maar kwam niet verder dan de 21ste plaats.



Omdat het de eerste etappe van de Ronde van Wallonië betrof, is Groenewegen meteen de drager van de leiderstrui. ,,Deze overwinning is meer dan een overwinning voor mij”, zei de Jumbo-Visma-renner na afloop. ,,Het was een heel lastig periode waarbij het fietsen op de tweede plaats kwam.”

Knak in loopbaan

De loopbaan van Groenewegen kreeg in de zomer van 2020 een flinke knak te verwerken, toen hij in de Ronde van Polen een afschuwelijke valpartij van collega-sprinter Jakobsen veroorzaakte. Jakobsen balanceerde op het randje van de dood, moest maanden revalideren en keerde pas dit voorjaar terug in het peloton. Groenewegen werd voor negen maanden geschorst en keerde min of meer gelijktijdig terug in het peloton.

De sprinter van Jumbo-Visma maakte in mei zijn rentree in de Giro d’Italia, maar kon daar geen potten breken. Verder dan een vierde klassering in de massasprint van de tweede rit kwam hij niet. Vandaag in Wallonië lijkt de 28-jarige topsprinter, die in zijn loopbaan onder meer al vier Tour de France-etappes won, de draad weer te hebben opgepakt.

Quote De ploeg is de afgelopen tijd volledig achter mij blijven staan Dylan Groenewegen

,,Er is veel gebeurd”, beaamde Groenewegen. ,,Natuurlijk met het ongeluk, maar ook in mijn privéleven. We zijn hard blijven werken. Om dan weer te winnen, is wel heel erg fijn. De ploeg is de afgelopen tijd volledig achter mij blijven staan en daar ben ik ze heel dankbaar voor. Dat heeft mij heel erg geholpen.”

Groenewegen: ,,Het is een grote opluchting dat het nu eindelijk lukt. Ik voelde me in de Ronde van België ook al top in de finales, maar toen lukte het niet. De ploeg had vandaag de controle en deed een super goede lead-out. Ik ben nooit in het gedrang gekomen. Timo Roosen was als laatste man heel erg sterk en ik hoefde het alleen nog af te maken.”

Tweede etappe kan tóch doorgaan

Voor de start hield het peloton 1 minuut stilte ter nagedachtenis van de slachtoffers van het noodweer vorige week in België, Nederland en Duitsland. De tweede rit in de Ronde van Wallonië kan morgen toch doorgaan. De etappe, die oorspronkelijk gepland stond tussen Verviers en Herve, wordt vervangen door een rit op het circuit van Zolder. De renners zullen daar dertig ronden van vier kilometer afleggen, goed voor een totaal van 120 km.

De tweede rit werd in eerste instantie geannuleerd omdat de oorspronkelijke startplaats Verviers nog veel last heeft van de zware overstromingen. Ook aankomstplaats Herve gaf aan niet in staat te zijn de finish te organiseren. De Ronde van Wallonië eindigt zaterdag.

