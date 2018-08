Groenewegen maakt favorietenrol waar en wint opnieuw in Veenendaal

Vuelta-doelstel­ling Mollema en ploeglei­der niet op één lijn

20 augustus Bauke Mollema doet voor het eerst sinds 2013 weer mee aan de Ronde van Spanje. De 31-jarige Nederlander is door zijn ploeg Trek-Segafredo aangewezen als kopman. Maar hij blijft, gek genoeg in tegenstelling tot zijn ploegleider, bescheiden over zijn ambities.