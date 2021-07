Groenewegen feliciteert Jakobsen na eerste zege sinds horrorcrash: ‘Respect dat je er weer staat’

Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) klopte Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) en Amaury Capiot (Arkéa–Samsic) in de sprint. De tweede etappe in de Ronde van Wallonië zou van Verviers naar Herve gaan, maar werd in verband met de overstromingen verplaatst naar Zolder. Daar was zowel de start als de finish op het Circuit Zolder, een raceparkoers van zo'n vier kilometer. De etappe was 120 kilometer lang en dus werden er dertig rondjes gereden.



Jakobsen kwam gisteren in de eerste etappe nog als 21ste over de finish in Héron. Die etappe werd gewonnen door Dylan Groenewegen, de veroorzaker van de valpartij in Polen, bijna een jaar geleden. Het was ook voor Groenwegen zijn eerste zege sinds dat veelbesproken incident in Katowice vorig jaar. De Ronde van Wallonië telt vijf etappes en duurt dus nog tot zaterdag.



Een paar uur na de finish in Zolder ontving Jakobsen via Twitter nog de felicitaties van Groenwegen, die als vijftiende over de streep kwam in Zolder. ,,Respect dat je er weer staat", schreef de Amsterdamse sprinter van Jumbo-Visma.